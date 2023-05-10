Bu yıl havaların soğuk geçmesi ve Ramazan ayından dolayı düğün sezonun geç başladığını belirten Fistancılar Sokağı esnafı Yakup Budak, düğün sezonunun başladığını ve yoğunluklarının kısmen başladığını söyledi. Anne ve babasından öğrendiği mesleği ailesi ile beraber devam ettiren Budak, “Fistanların yapıldığı kumaşlar ithal ürünlerdir.

Ondan dolayı fiyatlar kur üzerinden belirleniyor. Buna rağmen biz yüzde 20 civarında bir zam uygulayabiliyoruz. Kumaş fiyatlarımız 500 ile 2 bin 500 TL arasında değişiyor. Fistanlarımız daha çok düğün, nişan ve söz merasimlerinde giyiliyor.

Daha çok incili, boncuklu fistanlar tercih ediliyor. Fistanlarımız daha çok aşiret düğünlerinde tercih ediliyor. Yeni nesil tarafından da tercih edilen fistanlara son zamanlarda batı illerinden de rağbet artmış durumdadır” dedi.

Budak, yoğunluğun düğün sezonun sonuna kadar devam edeceğini ve satışların bereketli geçmesini umduklarını söyledi.İHA