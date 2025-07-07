Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 Sezonu Trendyol 1. Lig’in kuralarını çekti. İlk 3 maçını seyircisiz oylayacak olan temsilcimiz Van Spor FK’nin ilk rakibi Boluspor oldu.

2025-2026 Sezonu TFF Trendyol 2. Lig Grupları Kura Çekimi, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kura çekimine Van Spor FK Yönetim Kurulu Başkanı Erol Temel’de katıldı.

İşte Van Spor FK’nin 2025-2026 maç fikstürü;

1.Hafta: Boluspor (Deplasman)

2.Hafta: Esenler Erokspor (Ev)

3.Hafta: Iğdır FK (Deplasman)

4.Hafta: Bandırmaspor (Ev)

5.Hafta: Çorum FK (Deplasman)

6.Hafta: Sivasspor (Ev)

7.Hafta: Bodrum FK (Deplasman)

8.Hafta: Amed Sportif Faliyetler (Ev)

9.Hafta: Erzurumspor FK (Deplasman)

10.Hafta: Pendikspor (Ev)

11.Hafta: Adana Demirspor (Deplasman)

12.Hafta: Sakaryaspor A.Ş (Ev)

13.Hafta: Sarıyer (Deplasman)

14.Hafta: A.Keçiörengücü (Ev)

15.Hafta: Serik Belediyespor (Ev)

16.Hafta: Manisa FK (Deplasman)

17.Hafta: Ümraniyespor (Ev)

18.Hafta: İstanbulspor (Deplasman)

19.Hafta: Hatayspor (Ev)

Ligde 20 takımın mücadele edeceği 2025-2026 sezonu, 8 Ağustos'ta başlayıp 2 Mayıs 2026'te sona erecek.

VANSPOR SAHASINDAKİ 3 MAÇI SEYİRCİSİZ OYNAYACAK

25 yılın ardından 1. Lig’e yükselen kırmızı siyahlı ekip iç saha maçlarında Play-Off’larda alınan ceza nedeniyle kendi sahasındaki 3 maçı seyircisiz oynayacak. Ayrıca temsilcimiz Van Spor FK, stat şartlarından dolayı da ilk maçını dışarda oynayacak.