İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda ABD'ye uçmadan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu. Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile Washington'da yapacağı görüşmenin, Gazze'de ateşkes müzakereleri konusunda ilerleme sağlayacağını belirtti.

Gazze’de 20 sağ, 30 ölü İsrailli esir bulunduğunu ve hepsini geri getirmek için çalıştıklarını söyleyen Netanyahu, “Barış çemberini hayal edebileceğimizin çok ötesine genişletme fırsatı var” diye konuştu.