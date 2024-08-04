2024 yılının Mayıs ayında, sosyal medyada Feride Özdinç adlı bir kadına ait olduğu iddia edilen bazı özel fotoğraf ve videolar yayınlandı. Bu görüntülerin nasıl ve kimler tarafından sızdırıldığı konusunda net bilgiler mevcut değil. Ancak bu olayın Feride Özdinç'in özel yaşamına yönelik bir ihlal ve gizlilik ihlali olduğu açıktır.

Feride Özdinç, 2024 yılında İstanbul'da yaşayan bir iş kadını. Özdinç, özel bir holding şirketinde üst düzey yönetici olarak görev yapıyor ve sosyal medyada da aktif bir profili bulunuyor. Kendisi evli ve 2 çocuk annesi.

Olay Nasıl Gelişti?

Mayıs ayında sosyal medyada hızla yayılan söz konusu fotoğraf ve videoların, Feride Özdinç'in özel hayatına ait olduğu iddia edildi. Bu durum, Özdinç'in hem iş hem de özel yaşamında büyük bir gündeme ve tepkiye neden oldu.

Feride Özdinç, konu hakkında resmi bir açıklama yapmadı ancak avukatları aracılığıyla görüntülerin izinsiz yayınlandığını ve kişilik haklarının ihlal edildiğini belirtti. Özdinç'in özel hayatının gizliliğinin korunması için yasal süreç başlatıldığı bildirildi.