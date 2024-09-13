Şehir Güzelleştiricilerden Muhteşem Bir Dokunuş

Bahçesaray ilçesindeki Feqiyê Teyran Türbesi'nin çevresi, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından baştan aşağı yenilendi ve düzenlendi.

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Yeşil Dokunuşlarla Göz Kamaştırıcı Bir Görünüm

Ziyaretçi akınına uğrayan türbede, ağaçların budanması ve kuruyan ağaçların temizlenmesiyle türbenin doğal güzelliği yeniden kazandırıldı.

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Yıl Boyunca Sürecek Ekip Çalışmaları

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bu büyük temizlik operasyonunun ardından şehrin dört bir yanında benzer çalışmalara devam edecek.

Kaynak: Wan Haber Haber Merkezi