Şehir Güzelleştiricilerden Muhteşem Bir Dokunuş

Bahçesaray ilçesindeki Feqiyê Teyran Türbesi'nin çevresi, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından baştan aşağı yenilendi ve düzenlendi.

Yeşil Dokunuşlarla Göz Kamaştırıcı Bir Görünüm

Ziyaretçi akınına uğrayan türbede, ağaçların budanması ve kuruyan ağaçların temizlenmesiyle türbenin doğal güzelliği yeniden kazandırıldı.

Yıl Boyunca Sürecek Ekip Çalışmaları

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, bu büyük temizlik operasyonunun ardından şehrin dört bir yanında benzer çalışmalara devam edecek.