Performansındaki Yükseliş

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinin, devre arası transfer döneminde Livakovic için Fenerbahçe'ye astronomik bir teklif sunması bekleniyor ve bu durumda, transferde ortaya çıkan büyük yankı uyandırılabilir.Geçen sezon Fenerbahçe'de yaşadığı eleştirilerin ardından bu sezon harika bir başlangıç ​​yapan Livakovic, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine dikkat çekti. Hırvat Kaleci, bu sezon 13 maçta 14 gol yerken, 5 maç kalesini gol kapatarak bölümler yükseltti ve gözleri tekrar Suudi kulübünün üzerine yerleştirildi.

Sözleşmesi

Fenerbahce, Livakovic'i geçen yıl Hırvat ekibi Dinamo Zagreb'den 6.6 milyon euroluk transfer oranıyla ve kalecinin mevcut salgını 2028 yılına kadar devam ediyor. Ancak Suudi kulüplerinin yapacağı dev bir teklifin, Livakovic'in derecesi etkilenmesi muhtemel görünüyor ve bu durum, futbol dünyası merakla takip ediliyor.