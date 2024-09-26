Maçın Heyecanı Zirveye Çıkıyor!

Sarı-lacivertliler, 26 Eylül Perşembe günü saat 19.45’te Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda bu kritik maça çıkacak,hem taraftarın hem de futbolseverlerin merakla beklediği bu mücadele, takımlar için büyük bir anlam taşıyor; zira galibiyet, grup aşamasına sağlam bir başlangıç yapma fırsatı sunacak.

Kadrolar Belirleniyor, Stratejiler Belirleniyor!

Fenerbahçe’nin teknik direktörü José Mourinho, hücum hattında Szymanski, İrfan Can, En Nesyri ve Cengiz Ünder gibi isimlere şans vererek oldukça güçlü bir kadro oluşturdu. Ancak takımda bazı önemli eksiklikler mevcut; Kostic ve Ryan Kent, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için sahada olamayacaklar. Fenerbahçe, geçtiğimiz hafta Galatasaray’a karşı aldığı mağlubiyetten sonra bu maçı kazanarak moral bulmayı hedefliyor.

Bir Rekabet Hikayesi: Geçmişe Yolculuk

Fenerbahçe, geçen sezon Union Saint-Gilloise ile UEFA Konferans Ligi'nde karşı karşıya gelmişti. Deplasmanda rakibini 3-0 yenmeyi başaran sarı-lacivertliler, iç sahada 1-0 kaybetmesine rağmen çeyrek finale yükselmeyi başarmıştı. Bu yıl, aynı başarıyı tekrarlamak isteyen Fenerbahçe, taraftarının desteğiyle galibiyete ulaşmanın peşinde.

Şifresiz Yayın ile Maç Keyfi!

Fenerbahçe - Union SG karşılaşması, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanacak. Bu, maçı takip etmek isteyen herkes için büyük bir fırsat sunarken, aynı zamanda futbolseverlerin buluşma noktası haline gelecek. Maç sırasında yaşanacak tüm heyecanı, stadyumda ve ekran başında olan taraftarlar paylaşacak.

Kadrolar Belli Oldu: Kimler Sahada?

Fenerbahçe'nin sahaya çıkacağı ilk 11'de Livakovic, Becao, Çağlar, Oosterwolde, Fred, Amrabat, Szymanski, İrfan Can, En Nesyri ve Cengiz Ünder yer alırken, Union SG'nin kadrosunda ise Moris, Rasmussen, Mac Allister, Ivanovic, Rodriguez ve diğer oyuncular bulunuyor. Takımda bazı oyuncuların UEFA kadrosunda yer almadığı biliniyor, bu da Fenerbahçe'nin maç öncesi planlarını etkileyecek önemli bir durum.

Bu karşılaşma, Fenerbahçe'nin Avrupa'daki hedefleri için belirleyici bir adım olacak. Taraftarlar stadyumda, oyuncular ise sahada, bu büyük anı bekliyor!