Temsilcimiz, 3. Turda dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası’nda bugün ilk sınavına çıkacak. Van ekibinin deplasmanda konuk olacağı mücadelenin hakemleri de belli oldu. Ligde 8. sırada yer alan temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, Ziraat Türkiye Kupası’nda galibiyet alarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur heyecanı bugün başlaıyor. Fatsa Belediyespor – İmaj Altyapı Van Spor FK maçı, bugün Fatsa İlçe Stadı’nda oynanacak ve saat 13.30’da başlayacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK’nin konuk olacağı mücadelede hakem Emre Kargın düdük çalacak. Kargın’ın yardımcılıklarını Burak Sami Şad ve Oğuzhan Kocaçoban yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Demir olacak.