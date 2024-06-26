FATİH ÜREK İLE GELİN GÖRÜMCE: 26 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE - ŞOK EDEN BÖLÜM, ŞAŞIRTAN ÖDÜL!

Fatih Ürek İle Gelin Görümce 26 Haziran Canlı İzle: Now TV'de Full HD Heyecan! 500 Bin TL Ödüllü Yarışmanın Şampiyonu Belli Oldu!

Fatih Ürek İle Gelin Görümce 26 Haziran 2024 tarihli canlı yayın ile ekranlarda yerini aldı! Haftanın üçüncü günü izleyicileri kahkahaya boğan bu eğlenceli program, yeni bölümüyle yine gündemi alt üst etti. 26 Haziran Çarşamba günü yayınlanan Fatih Ürek İle Gelin Görümce, yarışmacıların büyük ödül için kıyasıya mücadele ettiği anlara sahne oldu. Birinci olan yarışmacı 500 bin TL’lik ödülü cebine koydu! İşte 26 Haziran Fatih Ürek İle Gelin Görümce canlı izle linki ve daha fazlası...

26 HAZİRAN FATİH ÜREK İLE GELİN GÖRÜMCE SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Fatih Ürek, milyonların sevgilisi olarak ekranlara geri döndü ve "Gelin Görümce" programı ile yine büyük bir ilgi topladı. 26 Haziran Çarşamba günü yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkan bu keyifli program, yarışmacıların hem eğlenceli hem de duygusal anlarını ekrana taşıdı. Aşağıdaki bağlantıdan 26 Haziran Fatih Ürek İle Gelin Görümce son bölümünü canlı olarak izleyebilirsiniz. Her ayın sonunda kazananın 500 bin TL ödül alacağı bu programı sakın kaçırmayın!

FATİH ÜREK İLE GELİN GÖRÜMCE CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

FATİH ÜREK İLE GELİN GÖRÜMCE TÜM BÖLÜMLERİ İÇİN TIKLAYIN

FATİH ÜREK KİMDİR? YAŞI, BİYOGRAFİSİ VE KARİYERİ

Fatih Ürek, 3 Nisan 1956 tarihinde Erzurum'da doğdu. Kariyerine kasap olarak başladıktan sonra ses sanatçısı olmaya karar verdi ve Taylan Gazinosu'nda çalışmaya başladı. İlk albümü "Yaktı Yaktı"yı 1993 yılında Raks Müzik etiketiyle piyasaya sürdü. Bülent Ersoy’un "Sefam Olsun" albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeni bir yorum getiren Fatih Ürek, "Sus" albümü ile adını duyurdu. Ardından "Hadi Hadi" ve "Sus" gibi şarkıları ile büyük beğeni topladı.

SONUÇ OLARAK

Fatih Ürek’in eğlence dolu programı "Gelin Görümce"yi kaçırmamak için hemen canlı yayını izleyin ve bu heyecanlı anlara tanıklık edin! Yarışmacıların kıyasıya mücadelesi ve sürpriz dolu anlarla dolu bu program, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor. 26 Haziran Fatih Ürek İle Gelin Görümce canlı izle linkine tıklayın ve bu benzersiz deneyimi kaçırmayın!