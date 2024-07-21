Ekonomist Muhammet Bayram, faizlerdeki düşüşün ana nedenini piyasada yeterli TL likiditesinin bulunması olarak açıkladı.

Bayram, önümüzdeki dönemde enflasyonda ciddi bir katılık yaşanmadığı takdirde, şu anki yüzde 50'ler seviyesindeki politika faizinin yeterli olacağını belirtti. Bununla birlikte beklenmedik döviz dalgalanmaları veya enflasyondaki katılık nedeniyle faizlerde yeniden yükseliş olabileceği uyarısında bulundu.

Faizlerdeki düşüşün, borsaya olan ilgiyi artırabileceği öngörülüyor. Uzman, BIST30'un önümüzdeki süreçte 11 bin puan seviyelerine çıkacağını ve yıl sonuna kadar 16 bin puana kadar yükselebileceğini tahmin ediyor.

1 milyon TL mevduatı bulunan yatırımcıların, kamu bankalarındaki aylık net kazançlarının stopaj düşürüldükten sonra 43 bin TL seviyesine ulaştığı belirtiliyor.