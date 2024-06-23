Evden Eve Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ayılmazdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, taşınma sezonunun başladığını, yoğun bir döneme girildiğini belirtti.

Taşınma fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 30-40 düzeyinde bir artış olduğunu dile getiren Ayılmazdır, "Fiyat artışları hem işçilik maliyetinden hem de kullandığımız ambalaj malzemelerinden dolayı, şehirlerarası yakıt giderleri de ön planda." diye konuştu.

Ayılmazdır, evden eve taşınma fiyatlarının 25 bin liradan başlayıp 80-100 bin liraya kadar çıktığını kaydederek, "İstanbul'da Avrupa'dan Anadolu'ya geçişler, iki güne yayılan taşınmalar, dış cephe asansör kurulumlarında da maliyet artışları bu rakamları etkiliyor." ifadesini kullandı.

Taşınma işlerinin yüzde 50'sinin kentsel dönüşüm hareketliliğinden kaynaklandığına da işaret eden Ayılmazdır, şu bilgileri verdi:

"İnsanlar yapılarını yenileyince eşyaları bize veriyorlar, eşyaları depolara koyuyoruz ya da ikinci, üçüncü bir evleri varsa eşyaları oraya götürüyoruz. Depolamalara da ilgi yoğun. Normal zamanlara göre yüzde 70-80 yükseklik var. 2+1 bir evin eşyalarının depolama ücreti aylık 5 bin lira+KDV'den başlıyor."

"Firmanın yetkili olup olmadığını derneğimize sorabilirler"

Ali Ayılmazdır, sektör olarak korsan taşıma konusunda sorunlar yaşandığını ve bu alanda denetimlerin artması gerektiğini söyledi.

Tüketicilerin taşınma konusunda mağduriyet yaşadığını da anlatan Ayılmazdır, "Tüketicilere özellikle online platformlardan uzak durmalarını öneriyorum. Çünkü bu konuda çok mağduriyet yaşıyorlar. Taşıma sözleşmesi muhakkak yapmalılar. Firmanın yetkili olup olmadığını derneğimize sorabilirler. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının İstanbul Bölge Müdürlüğü var oradan da sorgulayabiliyorlar." diye konuştu.

Tüketicilerin bu konuda sorun yaşamaları durumunda dernek olarak da mağduriyetlerin giderilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını dile getiren Ayılmazdır, şunları kaydetti:

"Korsan firmaları biz de piyasadan takip ediyoruz, sahada ekiplerimiz var. İlgili kurumlara da bildiriyoruz ama vatandaşlarımızın da bu konuda çok duyarlı ve dikkatli olmasını öneriyoruz. Çok ucuz fiyatlara, firmanın kendi ünvanı, kendi logosu olmayan araçları da tercih etmesinler. Sektör olarak korsanla ilgili çok sorun yaşıyoruz. özellikle denetimlerin artırılmasını istiyoruz."

Ayılmazdır, Türkiye'de 600'e yakın, İstanbul'da ise 200 civarında üyelerinin bulunduğunu belirterek, günde ortalama 400-500 taşınma işlemi gerçekleştiğini de sözlerine ekledi.

"Mutlaka taşıma sözleşmesi düzenlenmeli"

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu da tüketicilerin evden eve taşımada dikkat etmesi gereken konulara ilişkin uyarılarda bulundu.

Tüketicilerin taşıma sözleşmesini dikkatli okuması, sigortayı ise nakliye şirketi yapmıyorsa kendisinin yaptırması gerektiğini belirten Ağaoğlu, "Eğer imkan varsa kıymetli tüm ürünleri liste yapıp taşıyıcıya da bir nüshasını verip imzalattırıp kopyasını almasının tüketicilere çok büyük yararı olur." ifadesini kullandı.

Ağaoğlu, taşınma sezonunda ev taşıyanların mağduriyetler yaşadığını, bazı online platformlar üzerinden bulunan yetkisiz kişi ya da firmalara taşıma yaptırılabildiğini vurguladı.

Aydın Ağaoğlu, "Bunlar da sigortasız, geçici personelle taşıma işlemini gerçekleştirdiğinden ötürü taşınan ürünlerde hasar oluşmasına yol açabiliyor. Mutlaka taşıma sözleşmesi düzenlenmeli, taşıyıcının yetki belgesinin kontrol edilmesi gerekmektedir." diye konuştu.

"Tüketicinin hakları bulunuyor"

Ağaoğlu, tüketicinin taşınma işlemi sırasında mağduriyet yaşaması durumunda yapması gerekenleri ise şöyle sıraladı:

"Tüketici elindeki belgelerle, yani taşıma sözleşmesi, eşya listesi, zarar gören eşyasını varsa faturası, yoksa fotoğrafları ve tutarını belirterek 104 bin liraya kadar olan uyuşmazlıklarda tüketici hakem heyetlerine e-devlet üzerinden hiçbir bedel ödemeden başvurabilir. Tüketici hakem heyeti kararları mahkeme kararı hükmünde olup İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre yerine getirilir. 104 bin liradan sonrası için adliyedeki arabulucuya başvurulması, uzlaşma sağlanamadığı takdirde arabulucudan alınacak uzlaşmazlık tutanağıyla birlikte tüketici mahkemesinde harç ödemeden dava açılması mümkündür."