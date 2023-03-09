Vergi affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Vergi borç yapılandırması gelişmeleri son günlerde en çok takip edilen konular arasında yer almaya başladı.

VERGİ AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Vergi affı son dakika gelişmeleri merak konusu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda, 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı.

Vergi affı, Genel Kurul'da kabul edilip Resmi Gazete'de yayımlandığı zaman yasalaşacak.

VERGİ AFFI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, geçtiğimiz günlerde şu açıklamayı yaptı; "İlki son derece geniş kapsamlı yapılandırma hükümleri, ikincisi ise vergi mevzuatında ve çeşitli kanunlarda düzenlemeler içermektedir. Öncelikle vatandaşlarımızın vergi dairelerine hangi türden olursa olsun tüm borçlarını yeniden yapılandırma kapsamına aldık.

Tüm vergiler, vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus para cezaları, köprü, otoyol, kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, üst kurullarca verilen idari para cezaları, 4207 sayılı kanun kapsamında tütün ürünlerinin zararlarını önleyici, önlenmesi ve kontrolü hakkında kanun kaynaklı idari para cezaları gibi tüm idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, madenlerden devlet hakkı, kaynak kullanımı destekleme primi borçları gibi hülasa ne tür borç olursa olsun yapılandırılarak ödenebilecek" dedi. milliyet.