Bursa'da 1999-2003 yılları arasında Osmangazi Kaymakamı olarak görev yapan emekli Vali Hikmet Tan 82 yaşında hayatını kaybetti. Tan sağlık sorunları nedeniyle Ankara'da tedavi görüyordu. Hikmet Tan aynı zamanda Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Arzu Tan Bayraktutan ve televizyon dünyasının tanınan ismi Erkan Tan'ın babasıydı.

HİKMET TAN KİMDİR?

1941 Şırnak doğumlu olan Hikmet Tan, 1965 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Şebinkarahisar kaymakam vekilliğinin ardından Türkoğlu, Tekman, Foça, Erbaa, Çerkezköy, Altındağ, Osmangazi(Bursa) ve Tirebolu kaymakamlıkları yapan Tan, Van ve Adıyaman valilikleri yaptı.

Van Bölge Gazetesi