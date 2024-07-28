Saldırı, Ferizli'nin Yeni Mahalle bölgesinde gerçekleşti. Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından gerçekleştirilen bu saldırı, eski belediye başkanının aracına kurşun yağdırılmasıyla sonuçlandı.

Olayın Detayları:

64 yaşındaki Ahmet Soğuk, evinden çıkıp aracına bindiğinde saldırıya uğradı. Aracıyla hareket ettikten kısa bir süre sonra silahlı saldırıya maruz kalan Soğuk, kontrolden çıkarak yol kenarındaki otluk alanda durdu. Kendi imkanlarıyla yaralı halde araçtan inen Soğuk, yere yığıldı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Soğuk'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Yakınlarının Tepkisi:

Olayı haber alarak bölgeye gelen Ahmet Soğuk'un yakınları sinir krizi geçirdi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Soruşturma:

Ahmet Soğuk'un cenazesi, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürüldü. Polis, saldırının failleri ya da failini bulmak amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Bu vahşi saldırı, bölgedeki vatandaşlar arasında büyük üzüntü ve şok etkisi yarattı. Ahmet Soğuk'un ölümü, siyasi ve toplumsal çevrelerde de derin yankılar uyandırdı. Polis, olayla ilgili ipucu arayışına devam ediyor ve soruşturmanın en kısa sürede sonuçlandırılmasını hedefliyor.