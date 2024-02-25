Van Spor FK, deplasmanda Esenler Erokspor ile karşılaşıyor. Saat 14:00'te başlayacak olan müsabaka Van Tv'den ve bu sayfadan canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

Zorlu mücadelede Gürcan Hasova düdük çalacak. Abdülhamit Söyler ve Sabri Öğe’nin yardımcı hakemlik yapacağı mücadelede Enver Aydın dördüncü hakem olarak görev yapacak.

MAÇ KADROLARI

Ev sahibi ekip sahaya; Ercüment Kafkasyalı, Sertaç Çam, Sakıb Aytaç, Sefa Narin, Ali Yavuz Kol, Alper Karaman, Onur Eriş, Serdar Cansu, Onur Akbay, Mustafa Pektemek ve Taygun Vurgun ile çıkacak.

AcnTurk Sigorta Van Spor FK ise Nurullah Aslan, Ahmet Eren, Miraç Acer, . Furkan Sakı, Harun Kavaklıdere, Hasan Bilal, Emre Oymak, Sinan Kurumuş, Muhammed Ali Doğan, Muhammed Gönülaçar ve Burak Kavlak ilk 11’i ile rakibi karşısında 3 puan arayacak.

Zorlu maç saat 14.00’te başlayacak.