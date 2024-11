Van’ın İpekyolu ilçesinde bulunan Mısır Çarşısı’nda akşam saatlerinde büyük bir yangın meydana geldi. Nasıl çıktığı henüz tespit edilemeyen yangında çok sayıda dükkan kullanılamaz hale geldi. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 7 araç ve 50 personelle yangına müdahale etti. Uzun süre devam eden yangın nedeniyle çarşının tamamına yakını kullanılamaz hale gelirken, 200 iş yeri ve deponun bulunduğu çarşıda yangın güçlükle söndürüldü.

Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları başlatan itfaiye ekipleri, ayrıca hasar tespit çalışmalarına da başladı.

Yangın sürdüğü sırada Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Neslihan Şedal, DEM Parti İl Eşbaşkanı Gülşen Kurt, Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul ile Van Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı Eser Adıyaman da çarşıya gelerek, çalışmaları yerinde takip etti.

Esnaflara geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Eşbaşkan Şedal, burada yangına ilişkin bilgi vererek, şunları söyledi:

“Maalesef kentimizin 2 ayrı noktasında bugün 2 yangın gerçekleşti. Bir yangında bütün müdahalelerimize rağmen bir canımızı kaybettik. Şuan da Mısır Çarşısı'ndaki esnafımızla birlikteyiz. Buradaki yangın alarmı verilir verilmez hem Büyükşehir Belediyesi yönetimi, hem de partimiz yangın bölgesine geldik. Mısır Çarşısı yaklaşık 200 dükkan ve 2 etaptan oluşan bir yer. Burası aslında her zaman tehlike arz eden bir yer. Her zaman buranın standartlara ulaştırılması gerektiğini ifade ettiğimiz bir yer. Bugün de maalesef bu ihmalkarlığın sonucu olarak burada bir yangın çıktı. Henüz nedenini bilmiyoruz, ancak yangının alarmı verildiği gibi itfaiye ekiplerimiz ve 50'ye yakın personelle birlikte burada yangına müdahale edildi. Şu an yangın kontrol altına alındı ve soğutma işlemlerine geçildi.”