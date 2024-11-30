Van’da çeyrek asırdan fazla bir süreden önce dönemin belediyesi tarafından sac kaplama olarak inşa edilen ve içerisinde toplam 207 dükkânın yer aldığı Tarihi Mısır Çarşısı’nda akşam saatlerinde yangın meydana geldi. Yangının nedeni bilinmezken, yangının devam ettiği ve olay yerine çok sayıda itfaiye ekiplerinin gittiği belirtildi.

İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi’nde Sahaflar Çarşısı olarak da bilinen Mısır Çarşısı’nda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın meydana geldi. Yüzlerce dükkanın yer aldığı tarihi çarşıda sık sık yangınlar meydana geliyor.