Zorlu fikstürde puanlar toplamaya çalışan Van ekibi, Erzurum deplasmanında galibiyeti kovalayacak. Doğunun iki takımının karşılaşacağı mücadelede sporseverler maçın hangi kanalda canlı yayınlanacağını merak ediyor.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. İlk haftalarda alınan iyi sonuçlar yerini galibiyet özlemine bırakmıştı. 8. haftada seyircisi karşısında Amed Sportif Faaliyetleri ağırlayan kırmızı-siyahlı ekip, önemli bir galibiyet alarak yeniden yükseliş trendine girdi.

9. haftada deplasmanda galibiyet için ter dökecek olan temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, alacağı puan veya puanlarla hem lig sıralamasında yükselişini sürdürmeyi hem de taraftarlarına mutluluk yaşatmayı istiyor.

5 maçlık galibiyet hasretini Amed Sportif Faaliyetler galibiyetiyle sonlandıran Van ekibi, seriyi devam ettirmeyi amaçlıyor.

KARŞILAŞMA CANLI YAYINLANACAK

Kırmızı-siyahlı temsilcimizin Erzurumspor ile oynayacağı karşılaşma, 4 Ekim Cumartesi günü Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu’nda saat 16.00’da başlayacak.

Karşılaşmayı tribünlerde takip edemeyen sporseverler ise mücadeleyi TRT Spor ve Bein Sports Beın Connect kanallarından canlı olarak izleyebilecek.

Kırmızı Siyahlı ekip, 9 hafta sonunda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 12 puanla 9. sırada yer alıyor. Ev sahibi Erzurumspor ise 3 galibiyet ve 5 beraberlikle 14 puan toplayarak 5. sırada bulunuyor.