Erzincan'da dün yaşanan toprak kayması Türkiye'nin gündemine oturdu.

İliç ilçesindeki altın maden sahasında, geniş bir alanda yaşanan olay, yürekleri ağza getirdi.

Kısa sürede bölgeye ekipler sevk edildi.

827 personel görevde

Çevre il ve ilçelerden gelen ekiplerle birlikte 827 personel zamana karşı bir mücadele başlattı. Olaya ilişkin soruşturma da başlatıldı.

İlk andan itibaren bölgedeki çalışmaları takip eden ve son durumu aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 667 işçiden 9’una henüz ulaşılamadığını açıkladı.

Aileler umutlu bekleyişlerini sürdürüyor

Bugün ise felakette ikinci gün.

Ekiplerin kurtarma çalışmalarına titizlikle devam ediyor. Çalışmalarda; 5 drone, 2 kimyasal biyolojik ve nükleer araç, 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeği de kullanılıyor.

İşçilerin ailesi de bölgede ekiplerden gelecek iyi haber için umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

Bölgede yağış etkili oluyor

Öte yandan kent genelinde yağışlı havanın da sürdüğü belirtildi. Sağanak yağmurun ilerleyen saatlere kadar devam etmesi bekleniyor.

Tüm Türkiye, bölgeden gelecek olan iyi habere kilitlenmiş durumda.

"4 Cumhuriyet savcısı görevlendirildi"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erzincan ilimize bağlı İliç ilçemizde bulunan maden sahasında 14.30 sularında toprak kayması yaşanması, hepimizi derinden üzdü. Olayla ilgili İliç Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli soruşturma başlatılmış olup, 4 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Kayan kütlenin hacmi 10 milyon metreküp"

Bakan Yerlikaya ise şu bilgilendirmede bulundu:

"Hareket yaklaşık 200 metre yüksekliğe sahip bir yamaç boyunca oldu. Kayan kütlenin toplam hacminin şimdilik hesaplarda 10 milyon metreküp olduğu, bu kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket ettiği ve hareket hızının ortalama saniyede 10 metre olduğu öngörülüyor."