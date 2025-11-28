Van’a ve Vanlı gençlere verdikleri sözün arkasında durduklarını belirten Temel, kulüp üzerinden yapılan eleştirilere ve iddialara da yanıt verdi.

“VAN SPOR VE VANLI GENÇLER İÇİN BU ŞEHRE, BU MEMLEKETE BİR SÖZ VERDİK”

Başkan Temel açıklamasında, “Van Spor ve Vanlı gençler için bu şehre, bu memlekete bir söz verdik. Tesisini, altyapısını ve stadını tamamlamadan hiçbir yere gitmeyeceğiz ne ben ne de yönetimim. Siz dışarıdan istediğiniz kadar zarar vermeye çalışın; bu memleket ve bu gençler sizi asla affetmez.” dedi.

“BU SEVDA ASLA BİTMEZ”

Van Spor’a olan sevdadan vazgeçmeyeceğini belirten Temel açıklamasının devamında, “O stat kapıları size bir daha açılmayacak. Zamanı geldiğinde herkesin ne yaptığını tek tek açıklayacağım. Her gün her yerde Van Spor’u şikayet etseniz de, karalamaya çalışsanız da nafile… Biz bu sevdadan vazgeçmeyeceğiz. Bu taraftar, bu gençlik var oldukça, bizim yolumuz da davamız da değişmez. Bizim sevdamız memleket sevdasıdır. Bu sevda asla bitmez.” ifadelerini kullandı.