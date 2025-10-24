Tıbbi Onkoloji Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Duman ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi Adana Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Timuçin Çil, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla hastanede tedavi gören kişileri ziyaret etti.

Sohbet ettikleri hastaların sağlık durumunu kontrol eden Duman ve Çil, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Prof. Dr. Berna Bozkurt Duman, gazetecilere, obezite, hareketsiz yaşam ve yanlış beslenme gibi etkenlerin kanserin görülme sıklığını artırdığını söyledi.

Yaşam koşullarının iyileştirilmesinin hastalık riskini azaltabileceğini dile getiren Duman, "Meme kanseri erkeklerde de görülebilen bir kanser tipidir. Erkeklerde son 25 yılda yüzde 26 oranında görülme sıklığı tespit edilmiştir. Kadınlardaki kadar olmasa da erkeklerde de meme kanseri görülmesinde son yıllarda sıklık söz konusu." diye konuştu.

Erkeklerde çoğu zaman hastalığın "farkındalık eksikliği" nedeniyle ileri evrede tespit edildiğine dikkati çeken Duman, şöyle konuştu:

"Kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de BRCA 1 ve BRCA 2 gibi genetik mutasyonlar var. Özellikle BRCA 2 aile öyküsü olan erkeklerde risk neredeyse 100 katına kadar artmaktadır. Genel toplumda görülen kanser tiplerine göre nadir ama artan görülme sıklığı nedeniyle farkında olunması gereken bir kanser tipidir. Meme kanseri kadınlarda oturmuş bir tarama yöntemine sahiptir. Ancak erkeklerde insidansı (görülme sıklığı) seyrek olması sebebiyle rutin tarama yöntemi yoktur. Burada kişilere görev düşüyor. Ortaya çıkış şekli meme dokusunda ele gelen kitledir. Bunu göz ardı etmemeleri gerekir."

"Kansere genetik yatkınlığı olan kişilerin saptanması önemli"

Dekan Prof. Dr. Timuçin Çil de her 7 kadından birinin meme kanserine yakalandığını ifade ederek, hastalığın erken evresinde uygulanan tedavilerde başarı oranının yüksek olduğunu söyledi.

Kanser taraması yaptırılmasının önemini vurgulayan Çil, şunları kaydetti:

"Meme kanseri konusunda en önemli hedeflerden biri genetik yatkınlığı olan kişilerin saptanması. Ailesinde meme kanseri veya yumurtalık kanseri olanlara genetik tetkik yapıyoruz. O tetkikte pozitif çıkarsa hasta meme kanseri olmamasına rağmen iki memesinin de alınmasını öneriyoruz. Geleceğin en önemli konusu genetik yatkınlık üzerinden meme kanseri olabilecek kişilerin belirlenmesi ve kanser olmadan bunlara önlem alınması."