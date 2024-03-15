Van’da vatandaşlara hitap eden Erdoğan; “Sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle dün Hakkari’den dönerken kazada hayatını kaybeden Bilal Eryiğit kardeşime Allah’tan rahmet diliyorum. Ailesine, AK Parti Van İl Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum” dedi.

Van’da olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Dünyanın gıpta ettiği Van’da sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. İyi gününüzde, kötü gününüzde hep yanınızda olduk.

Hakkın ve hakikatin şehri Van da sağ olsun bizi hep bağrına bastı. Geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 38,5 oranıyla verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Ancak bu oran Van’la aramdaki muhabbeti anlatmaktan çok uzaktır….” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında bulunan kişi sayısına ilişkin emniyetten aldığı sayıyı da açıkladı. Erdoğan, “Sordum, alanda 55 bin kişinin olduğunu söylediler” diyerek, Van mitingine katılan kişi sayısını açıkladı.