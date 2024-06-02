Yaklaşık 9 yıldır farkındalık çalışmalarını sürdüren Vangölü Aktivistleri Derneği, İnci Kefalinin üreme döngüsünü daha sağlıklı bir şekilde yapabilmesi ve nesillerinin devamı için çağrılarına devam ediyor.

Vangölü Aktivistleri Derneği, İnci Kefali için yürüttüğü sosyal sorumluluk çağrılarında, “Avlamıyoruz, Satmıyoruz, Tüketmiyoruz!” sloganı ile farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

İnci Kefali’nin Van Gölü’nde yaşayabilen tek canlı türü olduğuna dikkat çeken Özel, “Dünyada eşi benzeri olmayan bir güzelliğe, Van Gölü'ne sahibiz. Yine aynı şekilde içinde endemik bir tür olarak karşımıza çıkan İnci Kefali var, bu başlı başına bir mucize. Suyun akışına adeta ters uçarak giden balıklarımız tüm engelleri hatta kaçak avcıları dahi aşıp neslinin devamı için tatlı sulara göç ediyor, bizim bu değerlere sahip çıkıp, tanıtımını olabilecek en iyi şekilde yapmamız lazım. Bizim en büyük sorunumuz zenginliklerimizin farkında olamamamız! Biz bunu göstermeye çalışıyoruz.” diyerek açıklamalarda bulundu.

“AVLAMIYORUZ, SATMIYORUZ, TÜKETMİYORUZ!”

WanHaber muhabirlerine açıklamalarda bulunan Vangölü Aktivistleri Derneği İstişare Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Özel, “10 yıl öncesine baktığımız zaman hiçbir koruma yoktu ama şu anda bir gelişme içerisinde. Geçtiğimiz yıllarda bu konuda farkındalık oluşturmak için çok fazla çağrı yaparken bu sene o farkındalığın hatta ilgililerin arttığını söyleyebiliriz. Valilik, Sahil Güvenlik, Jandarma hatta Tarım Orman Müdürlüğü bu durumu çok titizlikle takip ediyor, hal böyle olunca da toplumsal duyarlılık da arttı. Yeterli değil ama geliştiğini söyleyebiliriz, bu sadece balık için de değil. Tarih, kültür, turizm, sanat ve buna benzer tüm değerlere karşı hassasiyetlerin arttığını söyleyebilirim.” diye konuştu.

“İNCİ KEFALİ VAN GÖLÜ’NÜN KALBİ!”

Kaçak avcılık yapanlara seslenen Vangölü Aktivistleri Derneği İstişare Kurulu Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Erdoğan Özel, “Kaçak avcılığa devam edenlere sesleniyoruz! Yaptıkları tamamen bir katliamdır, katledilerek balığın nesli de bitiriliyor, bunun yanı sıra kaçak da olsa avlanılan bu balıkların satışı da yapılıyor, bu balıkları satın alanlar da bu katliama ortak oluyor. Bundan dolayı da biz diyoruz ki; “Avlamıyoruz, satmıyoruz, tüketmiyoruz!” Bu farkındalığı hep beraber olabildiğince geliştirmemiz lazım. Dediğimiz gibi biz Van Gölü’nü buradan çıkarırsak aslında bu şehrin kalbini sökmüş oluruz, bu balığı koruyamazsak aslında Van Gölü’nün de kalbini sökmüş oluruz. Çünkü Van Gölü’ne de can veren içindeki balıktır. On binlerce insana ekmek oluyor, sadece bu üç aylık dönemi atlatabilirsek, yüzbinlere ulaşırız. Aynı şekilde Van Balığı da dediğimiz bu balığın kültürel gelişime de öncülük ettiğini söylemek yanlış olmaz sanırım. Balıklar 10 kilometreye kadar gelip üreme döngülerini tamamlayabiliyorken, kaçak avcılığa kurban gitmemeleri lazım.” ifadelerine yer verdi.

Erdoğan Özel, iklim değişikliği başta olmak üzere toplumsal konularda farkındalık çalışmalarının hem yurtiçi hem de yurtdışında devam edeceğini bildirdi.