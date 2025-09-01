Şanghay İşbirliği Örgütünün (ŞİÖ) 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERdoğan liderlerle ikili görüşmelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan kaldığı otelde önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev görüşmesinde, Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Azerbaycan’ın gelecek dönemde bölgesel kalkınma hamlelerini eş güdüm içinde şekillendirmesinin önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Azerbaycan’ın enerji ve ulaştırma başta olmak üzere birçok alanda iş birliğinin geliştirilmesine yönelik adımlar atmayı sürdüreceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnuniyet duyduğunu ve Türkiye'nin sürece katkıda bulunmaya devam edeceğini ifade etti.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı kabul etti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı kabul etti. Erdoğan’ın Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ı kabulünde Güney Kafkasya’da kalıcı istikrar ve barışa yönelik atılan adımlar ışığında Türkiye-Ermenistan ilişkileri ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecinin ilerlemesinden memnun olduğunu, Türkiye’nin bölgede barış, istikrar ve kalkınmayı desteklediğini ve sürece katkıda bulunmayı sürdüreceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasında iş birliğini artırmaya matuf adımların değerlendirildiğini belirtti.