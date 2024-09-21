Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere gideceği ABD'ye hareketi öncesi Atatürk Havalimanında basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(BM 79. Genel Kurulu) Görüşmelerin ilk gününde, 24 Eylül Salı günü BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim. Özellikle Gazze'deki soykırıma ve İsrail'in saldırgan politikalarına karşı atılabilecek ortak adımlara temas edeceğim. BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası finans mimarisi başta olmak üzere küresel yönetişim mekanizmasının reform ihtiyacına dikkat çekeceğim.

Netanyahu ve şebekesi radikal siyonist ideolojilerini hayata geçirmek için her türlü provokasyona, her türlü tahrike başvurmaktadır. Lübnan'a yönelik son günlerde yapılan saldırılar, İsrail yönetiminin savaşı bölgeye yayma planlarına dair endişelerimizi haklı çıkardı. (İsrail'in çağrı cihazı saldırıları) İsrail bir kez daha maalesef devlet gibi değil, bir terör örgütü gibi saldırılar düzenliyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerçekten şu anda bölge açıklanamayacak derecede büyük bir krizle karşı karşıya. İsrail bu saldırıyla sivil hassasiyetlerinin bulunmadığını, nefret edici emellerine ulaşmak için her yolu deneyebileceğini ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Batılı ülkeler başta olmak üzere, uluslararası toplum İsrail'in bu canice eylemlerini seyretmeyi bırakmalı ve caydırıcı adımları atmalıdır. Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi için Beşar Esad ile görüşme irademizi de ortaya koyduk. Şimdi karşı taraftan cevap bekliyoruz. "(BM Genel Kurulu) Orada sadece Biden değil birçok dünya lideri olacak. Şu an itibarıyla Biden ile bir görüşme var mı yok mu bu henüz kesinleşmiş değil." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Biden veya daha başka sürpriz görüşmeler nerede, nasıl olur, bunların hepsini oradaki gelişmelerle ele alacağız. BM'de görüşeceğimiz tüm liderlerle başta Gazze olmak üzere Filistin topraklarında akan kanı durdurmayı ele alacağız. Dünya siyonizminin şu anda Ortadoğu'da estirdiği ölüm fırtınasına karşı Türkiye olarak biz yine neler yapabiliriz bunun gayreti içerisinde olacağız."