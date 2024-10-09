Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan adalet sistemindeki eksikliklerin giderileceğini açıkladı ve yapılacak değişiklikleri madde madde sıraladı.

"NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"

Erdoğan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

İnsanlarımızın sokakta, evinde, iş yerinde hiçbir endişe duymadan hayatını güvenle sürdürebilmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız.

"İNFAZ SİSTEMİMİZDE NEREDE BOŞLUK VARSA HAL YOLUNA KOYACAĞIZ"

Suçu önlemeden suçla ve suçlularla mücadeleye, yargılamalardan infaz ve ıslah sistemimize, nerede boşluk varsa mutlaka hal yoluna koyacağız.

Emniyet teşkilatımız içinde zafiyet varsa neşteri vurup gidereceğiz, adalet sistemimizde tıkanıklık, yanlışlık varsa neşteri vurup çözüme kavuşturacağız.

"BELİRLİ SUÇLARDA CEZANIN YÜZDE 10'U CEZAEVİNDE GEÇİRİLECEK"

Belirli suçlarda infaz hükümlerinin, alınan cezanın yüzde 10'u cezaevinde geçirildikten sonra işlemeye başlaması sağlanacaktır.

"6 YILDAN AZ CEZA ALANLARIN HİÇ CEZAEVİNE GİRMEMESİNİN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ"

5 suç kaydı olan birinin diğer davalarının bitip sabıka kaydına işlenmesi beklenmeden, yeni suçlar işleme eğilimi dikkate alınarak tutuklu yargılanabilmesinin önü açılacak.

6 yıldan az ceza alanların hiç cezaevine girmemesinin önüne geçeceğiz.

Örneğin 3 yıl ceza almış bir kişi 3,5 ay cezaevinde kalmadan serbest kalma hükümlerinden yararlanamayacak.

Suç işleyecek kişiler cezaevine girecek.