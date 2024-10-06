Siyanür Tespiti, Ciddi Endişeler Yükseliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün yaptığı açıklamalarla daha da ciddiyet kazandı; Öztürk, bölgedeki görevlilerin bile koruyucu giysiler giymesi gerektiğini vurgulayarak, aksi takdirde ölümcül ve kalıcı sağlık sorunlarıyla karşılaşılabileceği uyarısında bulundu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’ne yapılan ihbar üzerine başlatılan incelemeler, bölgede su ve toprak kirliliği olasılığını gündeme getirdi ve Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, acil olarak su örnekleri alarak analiz için laboratuvara gönderdi. Yetkililer, olayın kaynağı hakkında kesin bilgiye ulaşamadıklarını belirtirken, Dicle Üniversitesi’nden uzmanların bölgeye sevk edilmesinin beklendiğini de aktardı. Bu süreç, yerel halkın su kaynaklarının geleceği konusunda endişelerini artırdı.

Ekosistem ve Sağlık Üzerindeki Etkileri

Çevre aktivisti Zeynel Abidin Çelebi, hidrojen siyanürün insan sağlığı kadar ekosistemi de tehdit ettiğini belirterek, yıllardır çevresel tehditlere karşı yapılan uyarıların dikkate alınmadığını ifade etti. Çelebi, “Bu tehlike, tarım arazilerini, su kaynaklarını ve hayvancılığı doğrudan etkiliyor; kısa vadede solunum yolu rahatsızlıkları, uzun vadede ise kalıcı sağlık sorunları yaratabilir” şeklinde uyarıda bulundu. Bu durum, bölgedeki yaşam koşullarını tehlikeye atarken, halkın sağlığı için acil önlemler alınması gerektiğinin altını çiziyor.