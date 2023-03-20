Kaza, Van-Ağrı kara yolunda meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 CYK 644 plakalı Opel marka araç Müftüoğlu istikametinden sanayi istikametine giderken önündeki 35 BIA 955 plakalı Ford Courier marka araca arkadan çarptı.

Çarpmanın ardından 06 CYK 644 plakalı araç sürücüsü kontrolü kaybedip refüje çarparak savruldu. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 sürücü ambulanslarla Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.İHA