Önemli İsimler Etkinlikte Yer Aldı

Van Gölü Aktivistleri ve Van Fotoğraf Sanatı derneklerinin kaymakamlığın desteğiyle düzenlediği bu etkinlik, hem bölgeyi tanıtmak hem de doğaseverleri bir araya getirmek amacı taşıyordu,yürüyüşe katılan isimler arasında Kaymakam Murat Karaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Özcoşar ve diğer önemli yetkililer yer aldı; böylece etkinliğin prestiji bir kat daha artmış oldu. Katılımcılar, 12 kilometrelik parkurda doğanın eşsiz güzelliklerini keşfederken, tarihi mağaralar ve şelaleleri de ziyaret etti. Yürüyüş boyunca halaylar çekildi ve katılımcılara lezzetli yemek ikramları yapıldı.

Güvenli ve Göz Alıcı Bir Gezi

Kaymakam Karaloğlu, bölgenin daha önceki güvenlik sorunlarını geride bıraktığını vurgulayarak, bu etkinliğin doğal güzellikleri tanıtma çabalarının bir parçası olduğunu dile getirdi. Katılımcılar, doğanın sunduğu eşsiz manzaraların keyfini çıkarırken, Van Gölü havzasındaki zenginliği keşfetmenin mutluluğunu yaşadı. Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel’in de belirttiği gibi, bu tür etkinlikler geleneksel hale gelerek, doğaseverlerin ilgisini her geçen gün artırıyor.