Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker), personel alımı gerçekleştirecek. Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre farklı kadrolarda toplam 525 geçici işçi istihdam edilecek.

Türkşeker’in yayımladığı ilana göre; numune alma elemanı, mekaniker (buhar kazanları teknisyeni), makine bakım-onarım teknisyeni, pancar boşaltma operatörü ve ambar işçisi kadrolarında alım yapılacak.

Açıklamada, “Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

VAN’DA KAÇ PERSONEL ALINACAK?

İŞKUR aracılığıyla gerçekleştirilecek alım kapsamında Van’a ayrılan kontenjan da belli oldu. Van’ın Erciş ilçesinde bulunan şeker fabrikasında 16 numune alma elemanı ve 1 ambar işçisi olmak üzere toplam 17 kişi geçici olarak istihdam edilecek.

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Başvurular, bugün başlayıp 10 Nisan Cuma gününe kadar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl/Şube Müdürlükleri üzerinden yapılabilecek.

Başvuru süreciyle ilgili detaylı bilgilere ise İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.