Ata Tohumuyla Domates Üreten Çiftçiler Van'da Şaşırtıyor!

İbrahim İşler ve Hamza Öztunç isimli çiftçiler, bu ender tohumları kullanarak tarımsal üretimlerini sürdürürken, hem geçimlerini sağlıyor hem de köklü bir geleneği yaşatıyorlar.

76 Yaşındaki İbrahim İşler’in Domates Sırrı ve Deneyimi

76 yaşındaki İbrahim İşler, yıllardır kendi yetiştirdiği ata tohumlarıyla domates üretimi yaparak hem tarımsal bilgi birikimini hem de bu nadir tohumun genetiğini koruyor. İşler, yıllardır bu tohumları saklayarak her yıl yeni fideler yetiştiriyor ve bu domateslerin tadının eşsiz olduğunu vurguluyor.

Kadirasker Mahallesi'nde Ata Tohumu ile Sağlanan Geçim

Kadirasker Mahallesi'nde yaşayan İbrahim İşler, yıllık domates satışlarından elde ettiği gelirle geçimini sağlıyor. Domates kasalarını 100 TL'ye, kilosunu ise 10 TL'ye sattıklarını belirten İşler, 2,5 dönüm arazide yetiştirdiği domateslerden yıllık 40-50 bin TL gelir elde ediyor. Elde ettiği bu gelirden memnuniyet duyduğunu ifade eden İşler, tohumların değerinin ve tatlarının benzersiz olduğunu dile getiriyor.

Hamza Öztunç’un Ata Tohumuyla Tarımda Kullandığı Geleneksel Yöntem

Hamza Öztunç, 15 yıldır ata tohumlarıyla domates yetiştiriciliği yapıyor ve dedelerinden kalan bu tohumları kullanarak tarım yapıyor. Öztunç, bu eski yöntemlerin ve tohumların kalitesinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini belirtiyor. Geleneksel yöntemlerle yapılan bu üretim, bölgedeki tarımsal çeşitliliği korumaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ata Tohumları ile Geleceğe Yatırım: Van’ın Tarım Mirası

Ata tohumlarıyla yapılan bu domates yetiştiriciliği, sadece ekonomik değil, aynı zamanda kültürel bir miras olarak da kabul ediliyor. Van'ın bu geleneksel tarım uygulamaları, bölgenin tarımsal geçmişine ve geleceğine dair önemli ipuçları sunuyor. İşler ve Öztunç’un çabaları, ata tohumlarıyla sürdürülebilir bir tarımın mümkün olduğunu ve bu tür geleneksel yöntemlerin modern tarıma entegre edilebileceğini gösteriyor.