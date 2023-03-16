Erciş Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekipler, sokak hayvanlarına yönelik besleme işlemlerine ilişkin çalışmalarını aralıksız bir biçimde sürdürüyor.

Çevreyi ve hayvanları korumayı temel düstur edinen belediyecilik anlayışıyla rutin olarak sokak hayvanlarını besleyen Erciş Belediyesi, park ve bahçelerle kırsal alanlardaki hayvanlar için oluşturulan beslenme odaklarına su ve mama bırakmaya devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından, periyodik olarak kontrol edilen odaklara su ve mama takviyesinin rutin olarak sürdürüldüğü belirtildi.iha