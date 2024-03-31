Türkiye bugün sandık başına gidiyor.

Erciş'te yaşayan vatandaşlar, bugün belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gidiyor.

Toplamda 105 bin 171 seçmeni bulunan Erciş'te 364 sandıkta oy kullanma işlemleri saat 07:00 itibariyle başladı.

Belediye başkanı, meclis üyesi ve muhtarlıkların belirlendiği seçim saat 16:00'da sona erecek.

Peki siyasi partilerin Erciş belediye başkan adayları kimler? İşte cevabı...

SIRA PARTİ ADAY
1 AK PartiAK PARTİ FATİH ÇİFTCİ
2 İyi PartiİYİ PARTİ MUSTAFA BAY
3 Yeniden RefahYENİDEN REFAH ŞAHİN YAĞAR
4 DEM PartiDEM PARTİ BARAN BİLİCİ
5 Zafer PartisiZAFER PARTİSİ KÜRŞAT TÜRKATA
6 BTPBTP NURCAN YEŞİLALAN
7 Gelecek PartisiGELECEK PARTİSİ ÖMER FİDAN
8 CHPCHP YUSUF İZZETTİN KILIÇ
9 HÜDA PARHÜDA PAR MUSA DEMİR
10 DPDP VEYSEL DEMİRDAŞ
11 ÖMER FARUK AĞAOĞLUÖMER FARUK AĞAOĞLU ÖMER FARUK AĞAOĞLU
12 LOKMAN ÇAVAŞLOKMAN ÇAVAŞ LOKMAN ÇAVAŞ

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Kaynak: WanHaber / Uğur Mengeş