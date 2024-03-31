Türkiye bugün sandık başına gidiyor.
Erciş'te yaşayan vatandaşlar, bugün belediye başkanlarını seçmek için sandık başına gidiyor.
Toplamda 105 bin 171 seçmeni bulunan Erciş'te 364 sandıkta oy kullanma işlemleri saat 07:00 itibariyle başladı.
Belediye başkanı, meclis üyesi ve muhtarlıkların belirlendiği seçim saat 16:00'da sona erecek.
Peki siyasi partilerin Erciş belediye başkan adayları kimler? İşte cevabı...
|SIRA
|PARTİ
|ADAY
|1
|AK PARTİ
|FATİH ÇİFTCİ
|2
|İYİ PARTİ
|MUSTAFA BAY
|3
|YENİDEN REFAH
|ŞAHİN YAĞAR
|4
|DEM PARTİ
|BARAN BİLİCİ
|5
|ZAFER PARTİSİ
|KÜRŞAT TÜRKATA
|6
|BTP
|NURCAN YEŞİLALAN
|7
|GELECEK PARTİSİ
|ÖMER FİDAN
|8
|CHP
|YUSUF İZZETTİN KILIÇ
|9
|HÜDA PAR
|MUSA DEMİR
|10
|DP
|VEYSEL DEMİRDAŞ
|11
|ÖMER FARUK AĞAOĞLU
|ÖMER FARUK AĞAOĞLU
|12
|LOKMAN ÇAVAŞ
|LOKMAN ÇAVAŞ
Kaynak: WanHaber / Uğur Mengeş