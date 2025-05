İran'ın Urmiye Gölü'nden göç ederek Van Gölü Havzası'na gelen ve bir süre burada konaklayarak yavrularını büyüten flamingoların ilk kafilesi, Erçek Gölü başta olmak üzere, Edremit, Gevaş ve Erciş ilçelerindeki sulak alanlara gelmeye başladı. Göçmen kuşların önemli konaklama merkezlerinden Erçek Gölü, her yıl göç yolculuğundaki flamingoları ağırlıyor. Bir süre havzadaki sulak alanlarda kalan, havanın soğumasıyla sıcak bölgelere göç eden flamingolar, yöre sakinlerinin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

"Allı turnaların beslenme alanlarını tahrip etmezsek bize daha çok selam getirip çok selam götürecekler"

Van Gölü havzasındaki bütün yaban hayvanlarının sorunlarıyla ilgilendiklerini ifade eden Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Van Gölü havzası sulak alan yönünden zengin olması münasebetiyle çok tür burayı tercih ediyor. Bunların başında bize selam getirip, selam götüren allı turnalar yer alıyor. Bu sene bahar mevsiminin biraz soğuk geçmesi münasebetiyle geç selam getiren flamingolar Van Gölü havzasında yerini aldı.

Son 2 senedir meydana gelen az yağıştan dolayı Van Gölü'nün çekilmesine bağlı olarak sığ alanların oluşmasına bağlı olarak allı turnaları havzanın tarafında görüyoruz. Edremit sazlıklarında, Gevaş, Muradiye, Erciş Çelebibağı sazlıklarında ve Erçek Gölü'nde flamingoları görmek artık mümkün. Allı turnalar her yerden her şeye selam getirip, selam götürürken buradaki önemli olan eğer sulak alanlarımızı korur yok etmezsek bunların güvenliğini ve korkutucu işlemler yapmazsak her şeyi usulüne kanuna ve yönetmeliklere göre uygun yaparsak allı turnalar bize daha çok selam getirip çok selam götürecekler.

Bu sene de çok sayıda flamingo mevsime bağlı olarak geldi. Van Gölü havzasında yılın her mevsiminde yılın her gününde yaban hayvanı görmek mümkün. Geçen sene de flamingolar ve leyleklerin bir kısmı Van'dan iklime bağlı olarak göç etmediler. Bu sene de iklime bağlı olarak sayılarının artarak devam etmesini beklemekteyiz. Bize düşen görev bunları rahatsız etmemek, korumak ve daha da güzel bir alan oluşması için hareket etmemiz gerek. Çünkü flamingolar gelirse kazlar ve bunun yanında birçok görmediğimiz yaban hayvanı da bundan sonra Van Gölü havzasına gelecek. Ekolojik ve biyoçeşitlilik yönünden çok zengin bir alana sahip olacağız. Bu da bize sağlık mutluluk ve kazanç olarak geri dönecek" dedi.