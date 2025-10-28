Van'a 30 kilometre mesafede bulunan Erçek Gölü, son 30 yılda belirgin bir su kaybı yaşadı. Bölgedeki kuraklık, buharlaşmadaki artış ve çevresel etkiler nedeniyle gölün su seviyesi gözle görülür biçimde azaldı. Bir zamanlar geniş sazlık alanlarıyla birçok yaban kuşuna ev sahipliği yapan göl, bugün yer yer onlarca metre çekilmiş durumda. Su seviyesinin düşmesiyle gölü besleyen küçük dereler de kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Son yıllarda şüphesiz ülkenin gündemini meşgul eden en büyük konulardan birisi kuraklık olduğunu ifade eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakülte Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, "Yağışların azalması ve yaz aylarındaki sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi. Bu noktada Van Gölü havzası çok kırılgan bir yapıya sahip. Çünkü Van Gölü havzası kapalı bir havza. Yani havzaya dışarıdan akarsu yoluyla hiçbir su girdisi yok.

Aslında havzanın çok basit bir su bütçesi denklemi bulunuyor. Su girdilerini kış aylarındaki yağan kar yağışları ve yağmur yağışları oluştururken havzadan su çıkışı yalnızca buharlaşmayla oluyor. Artık havzada kış aylarına geç giriliyor. Yaz ayları ise erken karşılanıyor. Şu anda Ekim ayının sonuna yaklaşıyoruz.

Adeta bahardan kalma havalar yaşıyoruz. Geçmişte Aralık ayı geldiğinde havzaya kar yağışı yoğun bir şekilde düşmeye başlarken artık yoğun kar yağışını görmemiz için Ocak ayının ortalarını bekliyoruz. Bu noktada havza için en önemli noktalardan birisi kış aylarında yağan kar yağışı. Çünkü kış aylarında yağan kar yağışları dağların tepelerinde adeta bir depo gibi birikiyor. Yaz aylarında yavaşça eriyerek havzadaki akarsu suları besliyor. Havzanın adeta su deposunu oluşturuyor. Geçtiğimiz 2025 yılı özellikle Şubat ayı yani kış ayında maalesef kar yağışlarında çok büyük bir azalma oldu" dedi.

"1995 yılından itibaren gölde yaklaşık 6 kilometrekarelik bir alanın şu anda tamamen karaya çıkmış"

Şubat ayını dikkate alırsak kar yağışında yüzde 60'lık bir azalma meydana geldiğini ifade eden Akkuş, "Geçmişte 10 damla yağış düşerken maalesef Şubat ayında sadece 4 damla kar yağışı düştü. İşte Şubat ayındaki bu kar yağışının azlığının etkilerini içerisinde bulunduğumuz aylarda çok yoğun bir şekilde görüyoruz. Havzada her ne kadar Van Gölü ön plandaysa da Van Gölü'nden sonra havzadaki en büyük göl Erçek Gölü'nü oluşturuyor. Ve Erçek Gölü önemli balıkçılık alanlarından birisi. Özellikle su kuşları, flamingolar için çok çok önemli bir beslenme ve yaşam habitatını oluşturuyor. oluşturuyor. Fakat uydu görüntülerini incelediğimiz zaman kar yağışındaki azlığın ve yaz aylarındaki sıcaklığın mevsim normallerinde yüksek seyretmesinden Erçek Gölü'de maalesef olumsuz bir şekilde etkilenmiş.

Özellikle 1995 yılından itibaren Göl'de yaklaşık 6 kilometrekarelik bir alanın şu anda tamamen karaya çıkmış bir vaziyette ve çatlamış beyaz topraklarda oluşuyor.

Erçek Gölü havzada önemli bir göl. Çünkü gölün yüzde 30'luk kısmı sığ alanlardan oluşuyor. Bu sığ alanlar özellikle flamingolar için adeta bir beslenme yuvası, beslenme habitatı. Diğer kuşlar için üreme alanlarını oluşturuyor. Bütün umutlarımız önümüzdeki kış ayında yani 2026 yılının ümit ediyoruz ki kış mevsimi bol kar yağışlı geçer. 2026 yılı kış ayı da 2025 yılındaki gibi geçerse biz Van Gölü ve Erçekgölü'nün biraz daha geriye doğru çekildiğini göreceğiz" diye konuştu.