2. devreye iyi başlayarak üst üste 3 galibiyet alan Artı Değer Van Spor FK, ardından son 3 maçında ise 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 5. sıraya gerilemişti.
Galibiyet özlemi çeken temsilcimiz deplasmanda Merkür Jet Erbaaspor’u yenerek galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.
MAÇ SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Merkür Jet Erbaaspor - Artı Değer Van Spor FK karşılaşmasının yayıncı kuruluşu belli oldu.
Karşılaşma Erbaa Radyo Televizyonun internet yayını üzerinden canlı olarak spor severlere ulaştırılacak.
Saat 14.00’te başlayacak olan karşılaşma Erbaa Yeni İlçe Stadyumunda oynanacak.
Temsilcimiz, ilk devre karşılamasında sahasında Merkür Jet Erbaaspor karşılaşmasında sahadan 2-1 mağlubiyetle ayrılmıştı.