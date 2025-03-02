Valiliğin sosyal medya hesabında yapılan paylaşıma göre, şehit aileleri ve gaziler için Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde iftar programı düzenlendi.

Vali Ozan Balcı ve il protokolü, şehit aileleri ve gazilerle oruç açtı.

Balcı, burada yaptığı konuşmada, ramazanın ülkeye ve İslam alemine huzur, sağlık ve hayır getirmesini diledi.

Ramazanın ilk gününde şehit aileleri ve gazilerle iftarda bir araya geldiklerini belirten Balcı, şunları kaydetti:

"Bugün bayrağımız altında hür ve özgür yaşıyorsak, rahat çalışıp ibadet edebiliyorsak, yaşantımızı sürdürüyorsak, cadde ve sokakta rahat dolaşıyorsak bunu şehitlerimize, gazilerimize ve onların ailelerinin fedakarlığına borçluyuz. Devletimiz ve milletimizin varlığı için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ahirete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlık ve afiyet diliyorum. Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bize emanettir. Her zaman onların yanında ve yakınındayız."

Balcı, iftarın ardından şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.