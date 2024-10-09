EKPSS Tercih Kılavuzu Bekleniyor

Adaylar, sınav sonuçlarına dayalı olarak, puan ve kura sistemiyle gerçekleştirilecek yerleştirmelerin tarihini dört gözle bekliyor.

Tercih Süreci Ne Zaman Başlayacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) önümüzdeki günlerde yapacağı açıklama, 2024 EKPSS tercih döneminin hangi tarihlerde başlayacağını netleştirecek. Eylül veya Ekim ayında başlaması beklenen bu süreç, engelli bireylerin kamu sektöründe yer alabilme fırsatlarını artıracak.

Taban Puanlar Açıklandı

ÖSYM, 2024 EKPSS yerleştirme sonuçlarıyla birlikte, ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyleri için geçerli olan taban puanlarını da duyurdu. Bu puanlar, adayların tercihlerini şekillendirmesinde önemli bir rol oynayacak ve sürecin ayrıntıları netleştikçe, güncel bilgileri paylaşmaya devam edeceğiz.