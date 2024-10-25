GÖZALTILAR NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Dolandırıcılığın boyutlarının gün yüzüne çıkarken, müştekilerin yaşadıkları mağduriyetler de net bir şekilde belgelendi. Ödemelerin yapılmadığı, parsellerin tarlalarının tespit edildiği, dolandırıcıların uygulamaları ne kadar aldatıcı olduğu görülmektedir. Özellikle satılan parsellerde güneş panellerinin bulunmaması ve dolandırıcıların sistemden kaçması, soruşturmanın ciddiyetini artırmıştır.

MÜŞTEKİLERİN MAĞDURİYETİ NE ŞEKİLDE GÖZLEMLENDİ?

Müştekilerin ifadeleri, dolandırıcılığın karmaşıklığını göz önüne sermektedir. Çoğu, yazılı ve görsel medya aracılığıyla projeye katılmaya karar verdiklerini, noter aracılığıyla devir işlemlerini gerçekleştirdiklerini belirtti. Ancak bazılarının birkaçı ayakta kalmayı ayakta tutamazken, diğerleri tamamen kayıplara uğramıştır. Nisan 2024'ten itibaren şirketle iletişim kuramayan mağdurlar, dolandırıldıklarını anladıklarında büyük bir hayal yaşamışlardır. Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşanan bu durum, toplumsal bir sorun haline geldi. Yatırımcıların doğru bilgilendirilmesi ve bu tür dolandırıcılıkların korunması için daha fazla önlemlerin alınmasını sağlar.

DOLANDIRICILIĞA KARŞI NE GİBİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Dolandırıcılığın önlenmesi için, hem devlet kurumlarının hem de yapabilecekleri dikkatli olması gerekmektedir. Yatırımcıların, projelerine katılımlarından önce kapsamlı araştırma yapmaları, hizmetlerinin resmi belgeleriyle desteklenip desteklenmediğini kontrol etmeyi büyük önemsiyoruz. Ayrıca, dolandırıcılık vakalarının hızla ortaya çıkarılabilmesi için, raporlamanın etkin bir şekilde çalışmasının tamamlanması. Bu tür dolandırıcılıkları ortaya çıkarmak için yapılacak