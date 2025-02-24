Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından açıklanan Ocak ayı verilerine göre Van, en çok coğrafi işaret başvurusu yapan iller arasında Türkiye genelinde ikinci sırada yer aldı.

Tüketiciler için ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve ürünün söz konusu karakteristik özellikleri ile coğrafi alan arasındaki bağlantıyı gösteren ve garanti eden kalite işareti olarak bilinen coğrafi işaret tescili; kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesi ile yerel niteliklere bağlı olarak belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunmasına da olanak sağlıyor.

İller de, kendilerine has ürünlerin coğrafi işaret belgesini alabilmek adına gerekli çalışmaları yaparak Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapıyor. Bu anlamda Van, 2025 yılına hızlı bir giriş yaparak Ocak ayında coğrafi işaret belgesi için en fazla başvuru yapan illerden biri oldu.

Verilere göre 2025 yılı Ocak ayında Çorum; 4 coğrafi işaret başvurusu ilk sırada yer aldı.

Denizli ve Van ise, Ocak 2025’te 3’er coğrafi işaret başvurusu ile en fazla başvurunun yapıldığı iller arasında ikinci sırada yer aldı.