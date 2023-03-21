WanHaber'in yaptığı ve 8 gün boyunca oy kullanılan "En Başarılı Van Milletvekili Kim?" anketi sonuçlandı.

Toplamda 9 bin 734 kişinin oy kullandığı ve 8 gün boyunca devam eden anketten çarpıcı sonuçlar çıktı.

Vanlıların en başarılı bulduğu milletvekili yüzde 50.7 oranla AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal olurken, Vanlıların en başarısız bulduğu isim ise yüzde 0.5 ile HDP Van Milletvekili Sezai Temelli oldu.

İşte Vanlıların en başarılı bulduğu milletvekilleri:

1 - İrfan Kartal - AK Parti - Yüzde 50.7 - Toplam 4 Bin 932 oy.

2 - Abdulahat Arvas - AK Parti - Yüzde 17.3 - Toplam Bin 686 oy.

3 - Tayip Temel - HDP - Yüzde 16 - Toplam Bin 559 oy.

4 - Osman Nuri Gülaçar - AK Parti - Yüzde 7.3 - Toplam 715 oy.

5 - Muazzez Orhan - HDP - Yüzde 4.9 - Toplam 477 oy.

6 - Murat Sarısaç - HDP - Yüzde 3.3 - Toplam 319 oy.

7 - Sezai Temelli - HDP - Yüzde 05 - Toplam 46 oy.

En Başarılı Van Milletvekili Kim? Anket Sayfası