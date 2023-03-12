Anketler

En Başarılı Van Milletvekili Kim?

En Başarılı Van Milletvekili Kim?

Bu ankete toplam 365 katılım oldu
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Yorumlar
Namaz Vakitleri
Akşam vaktine kalan
00:03
İmsak
04:55
Güneş
06:16
Öğle
12:21
İkindi
15:40
Akşam
18:17
Yatsı
19:32
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