Kurban Bayramı arife günü için en özel ve anlamlı mesajlar burada! İşte resimli, dualı, ayetli Arefe günü mesajları...

"Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun." "Arefe gününe ulaştık çok şükür bayrama da kavuşmak nasip olur inşallah.” "Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz kutlu olsun." "Heyecanla bayramı gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul, bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, Arefe gününüz kutlu olsun." "Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem buyurdular: Arefe günü tutulan oruç, geçmiş ve gelecek olmak üzere iki senenin günahlarına keffâret olur." (Müsned-i Ahmed bin Hanbel)" "Arefe gününüzü kutlar, sevdiklerinizle birlikte nice güzel günlere erişmenizi Allah’tan niyaz ederiz."

Ve resimli mesajlarımız da burada!

"Tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun, acılar unutulsun, dualarınız kabul ve Arefe gününüz mübarek olsun." "Yüzünüzün ay gibi parlak ve bayram edeceğiniz günlerin hiç bitmemesi duasıyla, Arefe gününüz kutlu olsun." "Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan Bayramı diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz."

Kurban Bayramı arifesinde sevdiklerinize en anlamlı mesajları göndermek için bu sözleri kullanabilirsiniz.