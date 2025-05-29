Play-off final maçında zorlu sınava çıkacak olan Artı Değer Van Spor FK bu maça kilitlenirken taraftarlar da takıma moral vermek için son antrenmanı izleyecek. Tezahüratlarla takıma moral aşılayacak olan taraftarlar bugün saat 18.30'da stadyumda buluşacak.

Bir çok kesim bu organizasyon için buluşma çağrısı yaparken bir davet de AK Parti Van İl Eski Başkanı Emre Güray'dan geldi. Güray, tüm taraftarları stadyumda buluşmaya davet ederek; "Batman Petrolspor ile oynayacağımız Play-Off Finali öncesinde takımımızın antrenmanını izledik. Bugün (29 Mayıs perşembe) saat 18.30’da Vanspor’umuzun ilimizdeki son antrenmanı var. Bu kritik final öncesi futbolcularımıza moral ve motivasyon vermek için tüm şehir olarak stadyumda buluşalım!" dedi.

Artı Değer Van Spor FK ile Batman Petrol Spor AŞ, 2. Lig Play-Off Final maçında 1 Haziran'da Kayseri'de buluşacak. Kazanan takım 1. Lige yükselecek.