TFF 2. Lig Play-Off Final müsabakasında temsilcimiz Van Spor FK, tarafsız sahada Batman Petrol Spor ile karşılaşacak.

Bu önemli karşılaşma öncesi saat 18:30’da gerçekleştirilecek antrenman, Van Atatürk Şehir Stadyumu’nda taraftarın katılımına açık olarak yapılacak.

Kırmızı-siyahlı ekip, Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak zorlu Batman Petrolspor maçı öncesinde, taraftarının desteğiyle moral depolamak istiyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu sadece bir antrenman değil, finale giden yolda son kenetlenme!" ifadeleri kullanılırken, tüm büyük Vanspor taraftarına çağrıda bulunuldu:

Kırmızı-Siyahlı Ailemize Çağrımız Var! Saat 18:30’da takımımız, final öncesi son antrenmanına çıkıyor. Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak büyük Batman Petrolspor maçı öncesi, takımımız son provasını taraftarının desteğiyle yapmak istiyor. Büyük Vanspor taraftarını yarın Van Atatürk Şehir Stadyumu’na bekliyoruz. Bu sadece bir antrenman değil, finale giden yolda son kenetlenme!

Gelin, birlikte inanalım. Finale bir yürek gidelim!