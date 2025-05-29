Yerel ve Ulusal sanatçıların yer alacağı ve çeşitli etkinliklerin düzenleneceği festival kapsamında Balık Bendinin 2 gün kapalı kalacağı belirtildi.

BALIK BENDİ 2 GÜN KAPALI OLACAK

Erciş Kaymakamlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “12. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, 28-29 Mayıs 2025 tarihlerinde Erciş Balık Bendi, siz değerli vatandaşlarımızın ziyaretine geçici olarak kapalı olacaktır. Anlayışınız için teşekkür eder, hepinizi festival etkinliklerimize bekleriz.” denildi.

12. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali, 30 Mayıs Cuma günü başlayacak ve 1 Haziran Pazar gün sonuna kadar devam edecek.

Festivalde Oğuz Aksaç, Manuş Baba ve Semicenk sahne alacak. Ayrıca festival kapsamında yerel sanatçılar ile vatandaşlar doyasıya eğlenecek.