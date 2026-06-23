Van’da sıcak havalar etkisini göstermeye başlamışken, kuzey ve doğu ilçeleri için yeniden yağış gözüktü.

Tahminlere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında Muş ve Bitlis çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği bugün rüzgârın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Van’da bugün beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklıklar şu şekilde;

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 28

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 28

Edremit: Parçalı ve az bulutlu 28

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu 31

Başkale: Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 24

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 27

Çatak: Parçalı ve az bulutlu 33

Erciş: Parçalı ve az bulutlu 29

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu 28

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu 30

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 31

Özalp: Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 27

Saray: Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 26