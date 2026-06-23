Van’da sıcak havalar etkisini göstermeye başlamışken, kuzey ve doğu ilçeleri için yeniden yağış gözüktü.
Tahminlere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında Muş ve Bitlis çevreleri ile Van'ın kuzey ve doğu ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının ise mevsim normalleri civarında seyredeceği bugün rüzgârın güneyli ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Van’da bugün beklenen hava durumu ve en yüksek sıcaklıklar şu şekilde;
İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 28
Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 28
Edremit: Parçalı ve az bulutlu 28
Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu 31
Başkale: Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 24
Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 27
Çatak: Parçalı ve az bulutlu 33
Erciş: Parçalı ve az bulutlu 29
Gevaş: Parçalı ve az bulutlu 28
Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu 30
Muradiye: Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 31
Özalp: Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 27
Saray: Parçalı ve az bulutlu, öğle ve akşam saatleri arasında aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 26