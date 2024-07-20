Emeklilik sisteminde köklü değişiklikler yolda...

Yeni düzenlemelerle, emeklilik sistemine daha adil ve sürdürülebilir formüller getirilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda çalışmalar başlatıldı ve mevcut sistemin iyileştirilmesi için çeşitli adımlar atılacak.

Prim gün sayısına göre maaş

Yeni adımlarla birlikte prim gün sayısı yeniden belirlenecek. Herkes ödediği prim miktarına göre emekli maaşı alacak.

En düşük emekli aylığına limit

Hükümetin gündeminde olan formüllerden biri de en düşük emekli maaşıyla ilgili.

Plana göre, en düşük emekli maaşı için bir limit belirlenecek ve bu maaşa yapılan Hazine desteği kaldırılacak.

Sosyal destek verilecek

Düşük emekli maaşı alanlar için sosyal destekler sağlanacak.

Bu destekler; yol, yakıt, gıda ve ulaşım yardımları şeklinde gerçekleştirilecek. Ayrıca, nakit olarak kira yardımı da gündemde.

Emeklilik yaşı yükselecek mi?

Ekonomi Gazetesi'nden alınan bilgilere göre, emeklilik yaşı yükseltilebilir.

Yapılan çalışmalara göre, şu anda kadınlar için 58, erkekler için 60 olan emeklilik yaşı, kadınlarda 60, erkeklerde ise 65'e çıkarılacak.

Ancak, bu yeni düzenlemelerin EYT ile getirilen hakları etkilemeyeceği belirtildi. Yeni düzenlemelerin 2025 bütçesi sonrasında ele alınması bekleniyor.