Elektrikli araçlar trafikte daha çok yer aldıkça ithalatı ve satışındaki kurallar şekillenmeye devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayınlandı.

Tebliğle birlikte elektrikli otomobil ithalatı ve satışında tüketiciyi koruyan düzenlemenin kapsamı genişletilmiş oldu.

Ayrıca elektrikli araç ithalatı için yeni şartlar getiren düzenleme, hibrit araçları kapsadı.

7 BÖLGEYE 20 SERVİS İSTASYONU KURULMA ŞARTI

Buna göre, eşya taşıyan elektrikli araçlar ile haricen şarj edilebilir elektrikli araçları ithal edenlerin, 7 bölgede 20 servis istasyonu kurması gerekecek.

ÜRETİCİ ÇAĞRI MERKEZİ AÇACAK

Araç üreticisinin Türkiye'de yerleşik yetkili temsilcisinin olması, her marka için çağrı merkezi kurulması ve Türk Standardları Enstitüsü'nden belgelendirme şartlarını yerine getirmesi de istenecek.

İTHALATTA İZİN BELGESİ ŞARTI

Ayrıca, Avrupa Birliği (AB) ve Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı menşeli olmayan söz konusu araçların ithalinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı veya yetki verilen kurum veya kuruluşça düzenlenen "izin belgesi" aranacak.

30 GÜNLÜK GEÇİŞ SÜRESİ

Uygulamaya yeni dahil edilen araçların ithalatında mağduriyet yaşanmaması için 30 günlük geçiş süresi tanındı.

"TÜKETİCİNİN KORUNMASI" VURGUSU

Öte yandan Bakanlık yetkilileri, piyasaya güvenli ürün arzı ve ürünlerin yaşam döngüsü içinde takibi ve tüketicinin korunması doğrultusunda düzenleyici ithalat politikalarının etkin şekilde hayata geçirilmeye devam edileceğini bildirdi.

ÇİNLİ ÜRETİCİLERİN YENİ ELEKTRİKLİ ARAÇ MODELLERİNİ İTHAL ETMELERİNE ENGEL

Geçen yıl sonunda devreye giren ilk düzenleme özellikle son yıllarda ihracat atağına geçen ve Türkiye'de yaygın satış ağı bulunmayan Çinli üreticilerin yeni elektrikli araç modellerini ithal etmelerini engellemişti.