Elazığ’da bu gece oynanan Çimentaş Elazığspor – Artı Değer Van Spor FK maçında futbol adına çirkin görüntüler yaşandı. Sahaya atılan yabancı maddeler futbol oynamayı elverişsiz kıldı. Hem Vansporlu futbolculara hem de hakemlere isabet eden yabancı maddeler nedeniyle oyun sık sık durdu.

Maçın 57. dakikasında maçın yan hakemi Kadir Beyaz’a yabancı madde isabet etti. Bunun üzerine orta hakem Ümit Öztürk, yardımcılarını da yanına alarak soyunma odasına gitti. Ardından da maçın tatil edildiği haberi geldi.

NASIL BİR KARAR ÇIKACAK?

Şimdi taraftarlar maça ilişkin nasıl bir karar çıkacağını merak ediyor. Edinilen bilgilere göre hakem raporları, temsilci raporları Türkiye Futbol Federasyonuna ulaştıktan sonra karar alınacak. Kararın kısa sürede açıklanması bekleniyor.

Vanspor’un hükmen 3 – 0 galip sayılması yönünde karar çıkması muhtemel... Konu ile ilgili 1 – 2 gün içinde TFF tarafından kararın açıklanması bekleniyor.